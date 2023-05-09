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Окупанти вантажівками вивозять награбоване майно з Запорізької області, - Генштаб

Фото: росіяни вивозять крадене в українців майно вантажівками (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські військові продовжують грабувати українців на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Російська окупаційна армія продовжує грабувати українців, підприємства та державні установи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

У Генеральному штабі Збройних сил України зазначають, що для вивезення вкраденого росіяни використовують вантажівки місцевих колаборантів та везуть усе в напрямку Криму.

Російські війська сьогодні вночі, 9 травня, завдали ракетного удару по Києву.

Нагадаємо, окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.

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