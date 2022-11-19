UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти усунули "мера" Енергодару, - ЗМІ

Фото: Олександр Волга (t.me)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Енергодарі представника російської псевдо-влади Олександра Волгу зняли з посади "мера".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Колаборанта усунули за рішенням окупаційного "губернатора" захопленої військами РФ частини Запорізької області Євгена Балицького.

Він же і тепер буде "тимчасово виконувачем обов'язків мера" Енергодару замість Волги, розповіли представники окупаційної адміністрації ТАСС.

Також екс-"меру" заборонили перебувати на території підконтрольної РФ частини Запорізької області.

Сам Волга заявляє російським пропагандистам, що у відпустці, і своє звільнення не підтверджує.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Мелітополі 15 листопада підірвали підсобника російських окупантів Дмитра Трухіна - колаборант потрапив до лікарні у тяжкому стані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЭнергодарЗапорожская областьОкуповані території