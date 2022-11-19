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Оккупанты отстранили "мэра" Энергодара, - СМИ

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Суббота 19 ноября 2022 23:49
Оккупанты отстранили "мэра" Энергодара, - СМИ Фото: Александр Волга (t.me)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Энергодаре представителя российских псевдо-властей Александра Волгу сняли с должности "мэра".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Коллаборанта отстранили по решению оккупационного "губернатора" захваченной войсками РФ части Запорожской области Евгения Балицкого.

Он же и будет теперь "временно исполняющим обязанности мэра" Энергодара вместо Волги, рассказали представители оккупационной администрации ТАСС.

Также экс-"мэру" запретили находиться на территории подконтрольной РФ части Запорожской области.

Сам Волга заявляет российским пропагандистам, что находится в отпуске, и свое увольнение не подтверждает.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мелитополе 15 ноября подорвали пособника российских оккупантов Дмитрия Трухина - коллаборант попал в больницу в тяжелом состоянии.

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