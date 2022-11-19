Оккупанты отстранили "мэра" Энергодара, - СМИ

Во временно оккупированном Энергодаре представителя российских псевдо-властей Александра Волгу сняли с должности "мэра".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Коллаборанта отстранили по решению оккупационного "губернатора" захваченной войсками РФ части Запорожской области Евгения Балицкого. Он же и будет теперь "временно исполняющим обязанности мэра" Энергодара вместо Волги, рассказали представители оккупационной администрации ТАСС. Также экс-"мэру" запретили находиться на территории подконтрольной РФ части Запорожской области. Сам Волга заявляет российским пропагандистам, что находится в отпуске, и свое увольнение не подтверждает.