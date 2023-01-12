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Окупанти тримають у трьох морях понад 10 кораблів: чи є там ракети

Фото: окупанти тримають у трьох морях понад 10 кораблів (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська армія вивела в акваторії трьох морів 12 бойових кораблів. Серед них є носії крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ВМС України.

Так, у Чорному морі ворог тримає два бойові кораблі, ще стільки ж знаходяться в Азовському морі. Однак на їхньому борту немає крилатих ракет.

Тим часом в акваторії Середземного моря знаходяться 9 ворожих кораблів, у тому числі 5 носіїв крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп становить 72 ракети.

Нагадаємо, раніше керівник прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що у Чорному морі посилюється шторм до 4-5 балів, що ускладнює рух російських кораблів.

Однак окупанти продовжують моніторити надводну обстановку, використовуючи безпілотні літальні апарати.

Також українські військові повідомляли, що штормова погода у Чорному морі не дає вивести російським військам свої кораблі з ракетами.

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