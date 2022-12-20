UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти тримають у трьох морях 17 кораблів: скільки там ракет

Фото: окупанти тримають у трьох морях 17 кораблів (Міноборони РФ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська армія 20 грудня вивела в акваторії трьох морів 17 кораблів. Лише у Середземне море вийшли носії "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Військово-морських сил ЗСУ.

Так, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 6 ворожих кораблів. Жоден із них не оснащений ракетами "Калібр".

Також в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів.

Тим часом у Середземне море вийшли 9 ворожих кораблів, із них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 72 ракети.

Нагадаємо, раніше військові пояснили, що якщо Росія виводить в акваторію Чорного моря носії "Калібрів", які мають багато ракет, це означає підготовку ворога до обстрілу України. Як правило, це відбувається на наступну добу після такого "накопичення".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное море