Окупанти тотально примушують українців до колаборації, - глава Запорізької ОВА

Він зазначив, що в тимчасово окупованому Мелітополі росіяни намагаються створити незаконні військові підрозділи за типом так званих “ЛДНР”.

"Є інформація, що всіх змушують взяти російський паспорт, якщо не береш паспорт, ти не можеш працювати, не можеш займатися підприємницькою діяльністю, тобто примус до колаборації став тотальним відповідно. Тому ніхто не застрахований, на окупованих територіях, зокрема, від будь-яких наслідків дій терористів. Абсолютно не застрахований, зокрема, й бути мобілізованим", - наголосив Старух.

Проте найбільша небезпека, за словами Старуха, це те, що людей продовжують викрадати, брати у заручники.

"Понад 230 людей ще "на підвалах", мучаться цими негідниками, їхнє життя і здоров’я під загрозою. На жаль, не факт, що вони вийдуть звідти живими", - підсумував голова Запорізької ОВА.