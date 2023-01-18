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Окупанти тотально примушують українців до колаборації, - глава Запорізької ОВА

Фото: на захоплених територіях Запорізької області продовжують зникати люди (facebook.com)
Автор: Тетяна Зарембо

У тимчасово окупованих районах Запорізької області продовжують зникати українці. Російські загарбники викрадають заручників, яких наразі налічується понад 230 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови Запорізької ОВА Олександра Старуха телеканалу FREEDOM.

Він зазначив, що в тимчасово окупованому Мелітополі росіяни намагаються створити незаконні військові підрозділи за типом так званих “ЛДНР”.

"Є інформація, що всіх змушують взяти російський паспорт, якщо не береш паспорт, ти не можеш працювати, не можеш займатися підприємницькою діяльністю, тобто примус до колаборації став тотальним відповідно. Тому ніхто не застрахований, на окупованих територіях, зокрема, від будь-яких наслідків дій терористів. Абсолютно не застрахований, зокрема, й бути мобілізованим", - наголосив Старух.

Проте найбільша небезпека, за словами Старуха, це те, що людей продовжують викрадати, брати у заручники.

"Понад 230 людей ще "на підвалах", мучаться цими негідниками, їхнє життя і здоров’я під загрозою. На жаль, не факт, що вони вийдуть звідти живими", - підсумував голова Запорізької ОВА.

РБК-Україна сьогодні повідомляло, що російські окупанти так і не відкрили виїзд з тимчасово окупованого Мелітополя до підконтрольного Україні Запоріжжя. Містяни, яких депортують, безслідно зникають у Василівці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Федорова, в Запорізькій області росіяни вдались до "донецького сценарію" - окупанти обстрілюють цивільні місця, аби звинуватити у цьому ЗСУ.

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Запоріжжя