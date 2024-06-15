Окупанти тиснуть в районі Вовчанська, триває бій. Нове зведення Генштаба

Російські військові продовжують тиснути на Харківському напрямку. Водночас найнапружена ситуація залишається на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

"На Харківському напрямку від початку доби російські терористи три рази намагалися потіснити наших воїнів з позицій. Біля Тихого атаку відбито", - йдеться у повідомленні.

Наразі, за даними військових, триває бій у двох локаціях в районі Вовчанська.

Втрати РФ на Харківському напрямку

За уточненими даними, за 14 червня, на цьому напрямку ворог втратив понад 112 осіб вбитими та пораненими. Також знищено бойову броньовану машину, десять автомобілів, три одиниці спеціальної техніки та три склади з боєприпасами. Пошкоджено танк, дві артсистеми, п’ять автомобілів і одиницю спецтехніки.

Покровський напрямок: найнапружена ситуація

Як і минулої доби, найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку.

"Зараз там триває три бойових зіткнення в районах Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої. Стільки ж атак вже відбито", - додали у Генштабі.

Сили оборони продовжують докладати зусиль щодо стабілізації обстановки, завдають комплексного вогневого ураження.

Ситуація на інших напрямках

Вже сьогодні відбулося 31 бойове зіткнення. Окупанти здійснили 12 авіаударів із застосуванням 19 КАБів, 547 обстрілів позицій наших військ. Також російські терористи задіяли для ударів 18 дронів-камікадзе.

На Куп’янському напрямку зараз тривають п’ять боєзіткнень. В районах населених пунктів Петропавлівка, Андріївка, Греківка та Невське окупанти намагаються вибити наші підрозділи з позицій. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку противник атакує наших воїнів біля Роздолівки. Триває бій. Ворог успіху не має.

На Курахівському напрямку успішно відбито п’ять спроб ворога вклинитись в нашу оборону неподалік Побєди та Парасковіївки.

Від початку доби на Времівському напрямку наші воїни відбивають атаку в районі Старомайорського. Ситуація контрольована. Біля Урожайного та Водяного чотири боєзіткнення вже завершились. Противник зазнав втрат та перегруповується.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби витіснити українських воїнів з позицій у районі Малої Токмачки і Роботиного. Втрати окупантів уточнюються.

Нагадаємо, на фронті в Україні позиційні бої тривали в багатьох напрямках, але в Донецькій області фіксується просування російських окупантів поблизу Авдіївки під Донецьком. При цьому ворог, проводячи там механізовані штурми, втрачає значну кількість бронетехніки.