Окупанти та колаборанти вже активно виїжджають з Криму, - Юсов

Як зазначив Юсов, насамперед це дуже добре видно по Криму, але не лише. Щоразу, коли "хтось не там курить чи відбуваються заходи з демілітаризації від окупантів українського півострова", то спостерігаються багатокілометрові затори на виїзд з Криму в бік Російської федерації - Московії.

"Тому так - виїжджають. А якщо говорити про більш вузьку групу - керівництво окупаційних адміністрацій Криму, командування - то вони вже здебільшого подбали про те, щоби вивезти свої родини за межі окупованих територій. Кому пощастило - вивезли навіть за межі Російської федерації або принаймні на території Московії", - сказав він.

За його словами, те ж стосується умовних еліт - бізнес, політичних, військових, вже свої родини забезпечили більшим рівнем безпеки. Те ж саме стосується продажу майна та інших речей. "Але широкому загалу продовжують розповідати, що все йде за планом", - зазначив представник розвідки.

Юсов повідомив, таке відбувається не виключно в Криму. Мова йде і про ОРДЛО і про інші окуповані території.

"Тобто в принципі навіть ті, хто не виїхав з окупаційних адміністрацій, точно сидять на валізах. І не зробили цього досить, принаймні щодо (вивозу, - ред.) своїх родин, виключно через страх перед вищим рашистським командуванням, яке забороняє подібні дії, стежить. І в даній ситуації їхні родини багато в чому знаходяться в заручниках у кремлівського режиму", - додав він.