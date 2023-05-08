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Окупанти та колаборанти вже активно виїжджають з Криму, - Юсов

Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Представники окупаційних адміністрацій та колаборанти залишають в Крим та інші окуповані території України. Широкому загалу продовжують розповідати, що все йде за планом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Як зазначив Юсов, насамперед це дуже добре видно по Криму, але не лише. Щоразу, коли "хтось не там курить чи відбуваються заходи з демілітаризації від окупантів українського півострова", то спостерігаються багатокілометрові затори на виїзд з Криму в бік Російської федерації - Московії.

"Тому так - виїжджають. А якщо говорити про більш вузьку групу - керівництво окупаційних адміністрацій Криму, командування - то вони вже здебільшого подбали про те, щоби вивезти свої родини за межі окупованих територій. Кому пощастило - вивезли навіть за межі Російської федерації або принаймні на території Московії", - сказав він.

За його словами, те ж стосується умовних еліт - бізнес, політичних, військових, вже свої родини забезпечили більшим рівнем безпеки. Те ж саме стосується продажу майна та інших речей. "Але широкому загалу продовжують розповідати, що все йде за планом", - зазначив представник розвідки.

Юсов повідомив, таке відбувається не виключно в Криму. Мова йде і про ОРДЛО і про інші окуповані території.

"Тобто в принципі навіть ті, хто не виїхав з окупаційних адміністрацій, точно сидять на валізах. І не зробили цього досить, принаймні щодо (вивозу, - ред.) своїх родин, виключно через страх перед вищим рашистським командуванням, яке забороняє подібні дії, стежить. І в даній ситуації їхні родини багато в чому знаходяться в заручниках у кремлівського режиму", - додав він.

Нагадаємо, постійний представник президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева в інтерв'ю РБК-Україна сказала, що людям, які жили в Криму під час тимчасової окупації та контактували з адміністрацією, нема чого боятися, оскільки отримання російського паспорта каратися не буде.

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ОРДЛОКрым