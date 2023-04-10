Лише за факт отримання окупаційного документа у Криму відповідальності не буде, - Ташева
Людям, які жили в Криму під час тимчасової окупації та контактували з адміністрацією, нема чого боятися. Отримання російського паспорта каратися не буде.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав постійний представник президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева.
"Треба розуміти, що життя на окупованій території після 2014 року не зупинилося. Саме тому ми говоримо не про анексію, а про тимчасову окупацію. Життя там триває. У будь-якому випадку люди там народжують дітей, помирають, одружуються, спадщину отримують тощо", - сказала вона.
За її словами, люди взаємодіють із окупаційною адміністрацією, "Але тільки за факт такої комунікації, тільки за факт отримання окупаційного документа однозначно відповідальності не буде", - сказала вона.
Нагадаємо, постійний представник президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева в інтерв'ю РБК-Україна сказала, що за час окупації Криму туди незаконно перемістилося від 500 до 800 тисяч громадян Росії . Після звільнення півострова українською армією всі вони будуть видворені.
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