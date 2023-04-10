ua ru
Пн, 10 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лише за факт отримання окупаційного документа у Криму відповідальності не буде, - Ташева

Новость на русском →
Україна, Понеділок 10 квітня 2023 09:47
Лише за факт отримання окупаційного документа у Криму відповідальності не буде, - Ташева Фото: постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Людям, які жили в Криму під час тимчасової окупації та контактували з адміністрацією, нема чого боятися. Отримання російського паспорта каратися не буде.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав постійний представник президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева.

"Треба розуміти, що життя на окупованій території після 2014 року не зупинилося. Саме тому ми говоримо не про анексію, а про тимчасову окупацію. Життя там триває. У будь-якому випадку люди там народжують дітей, помирають, одружуються, спадщину отримують тощо", - сказала вона.

За її словами, люди взаємодіють із окупаційною адміністрацією, "Але тільки за факт такої комунікації, тільки за факт отримання окупаційного документа однозначно відповідальності не буде", - сказала вона.

Нагадаємо, постійний представник президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева в інтерв'ю РБК-Україна сказала, що за час окупації Криму туди незаконно перемістилося від 500 до 800 тисяч громадян Росії . Після звільнення півострова українською армією всі вони будуть видворені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым Війна Росії проти України
NEWS
Сирський про бої за Бахмут: окупанти перейшли до "сирійської" тактики випаленої землі
Сирський про бої за Бахмут: окупанти перейшли до "сирійської" тактики випаленої землі
DAILY
Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені