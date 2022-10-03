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Оккупанты в Сватово выселили пациентов психиатрической больницы и готовятся к обороне

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Київ, Понедельник 03 октября 2022 19:27
Оккупанты в Сватово выселили пациентов психиатрической больницы и готовятся к обороне Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские войска в Сватово Луганской области выселили пациентов из психиатрической больницы и готовятся к обороне.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"В Сватово Луганской области из психиатрической больницы оккупанты выселяют и вывозят больных, а там просто надо понимать, что больница сама по себе более или менее укреплена, ее можно использовать для обороны. С подземными помещениями. И, скорее всего, людей вывозят, чтобы занять эти помещения и там уже держать линию обороны", - отметил Гайдай.

Ранее мы писали, что операция по блокированию российской группировки в Лимане на Донбассе является отличной новостью с фронта. Поскольку этот город является своеобразным "ключом" от обороны Сватово.

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