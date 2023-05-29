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Окупанти у Сватовому відбирають у фермерів сільгосптехніку, - Генштаб

Фото: Окупанти у Сватовому відбирають у фермерів сільгосптехніку (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення. Зокрема, у Луганській області загарбники відбирають сільгосптехніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

У тимчасово окупованому Сватовому Луганської області у фермерських господарств забирають комбайни, вантажівки та іншу дорогу техніку.

При цьому наголошується, що сільгосптехніку відбирають у зв'язку з виїздом власника оскільки не можуть надати деякі документи на право власності.

Ситуація у Луганській області

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські загарбники використовують тимчасово окуповані міста і села Луганської області для розміщення своїх баз, складів, госпіталів. Багато з них регулярно потрапляють під обстріли українських військових.

Крім цього, у росіян виникає брак місць у госпіталях. Так, нещодавно у Луганську окупанти перетворили Залізничну лікарню на госпіталь для "вагнерівців".

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