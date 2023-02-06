Окупанти стали частіше викрадати співробітників Запорізької АЕС, - мер Енергодару

Про це заявив мер Енергодару Дмитро Орлов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"За останній тиждень почастішали випадки викрадень працівників атомної станції, які не погоджуються підписувати контракти з фейковою компанією від "Росатому". Останні 2-3 дні таких випадків побільшало", - заявив Орлов.

З його слів, тих, хто не погоджується співпрацювати з окупантами, не пускають на станцію. Підписали контракти менше ніж тисяча осіб. Тому загарбники шукають навіть у соцмережах кандидатури.

Мер також поінформував, що ЗАЕС сьогодні підключено до енергосистеми України, але при цьому не генерує електричної енергії, а споживає її.

"Ситуація в Енергодарі залишається критичною, тому що в місті фактично немає опалення, ворог не дає запустити жоден з енергоблоків атомної станції. Іншого джерела для забезпечення централізованого опалення ми не маємо. Гарячої води теж немає. У будинках 10-15 градусів. У місті залишаються 15 тисяч мешканців", - додав Орлов.