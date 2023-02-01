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Росіяни майже вдвічі урізали зарплати колаборантам на ЗАЕС

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Енергодар, Середа 01 лютого 2023 19:29
Росіяни майже вдвічі урізали зарплати колаборантам на ЗАЕС Фото: Росіяни майже вдвічі урізали зарплати колаборантам на ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Самопроголошене "керівництво" Запорізької атомної електростанції урізало зарплати працівникам, які підписали контракти окупантами. Зарплати колаборантів зменшили майже вдвічі – на 45%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Енергоатому" у Telegram.

Окупанти пояснюють це тим, що Запорізьку АЕС зупинено, її блоки не експлуатуються, а тому й усі гроші виплачувати не потрібно.

При цьому раніше загарбники анонсували анулювання трудового стажу та відпусток, зароблених в українському ВП ЗАЕС тими працівниками, які перейшли на бік РФ.

"Отже, загарбники не змигнувши оком порушили свої ж обіцянки, які давали атомникам Запорізької станції, переманюючи їх на бік", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни продовжують моральний та психологічний тиск на працівників ЗАЕС.

Раніше повідомлялося, що окупанти планують провести відновлювальні роботи на Запорізькій атомній електростанції, щоб подати харчування для транзиту електроенергії до Росії.

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