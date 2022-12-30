UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти сьогодні знову вдарили по Куп'янському району: є жертви

Фото: окупанти сьогодні знову вдарили по Куп'янському району (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська у п'ятницю, 30 грудня, знову обстріляли Куп'янський район Харківської області. Внаслідок атаки загинув цивільний, ще один поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Близько 11:30 внаслідок ворожих обстрілів у селі Катеринівка загинув 50-річний чоловік. Ще один обстріл міста Куп'янська стався близько 13:00. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримав 70-річний чоловік", - розповів він.

Пораненому допомогу було надано на місці.

Нагадаємо, минулої доби ворог кілька разів обстріляв Харківську область з артилерії. Внаслідок атак у Куп'янську загинув цивільний.

Крім того, окуанти сьогодні вдарили містом Семенівка на Чернігівщині 30 грудня. Там зникла електроенергія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків