Оккупанты сегодня вновь ударили по Купянскому району: есть жертвы

Российские войска в пятницу, 30 декабря, вновь обстреляли Купянский район Харьковской области. Вследствие атаки погиб гражданский, еще один ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Раненому помощь была оказана на месте.

"Около 11:30 в результате вражеских обстрелов в селе Катериновка погиб 50-летний мужчина. Еще один обстрел города Купянска произошел около 13:00. По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, ранение получил 70-летний мужчина", - рассказал он.

Напомним, за прошедшие сутки враг несколько раз обстрелял Харьковскую область из артиллерии. Вследствие атак в Купянске погиб гражданский.

Кроме того, оккуанты сегодня ударили по городу Семеновка в Черниговской области 30 декабря. Там исчезла электроэнергия.

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