Окупанти сконцентрувались на одному напрямку. Яка ситуація на фронті

"На Покровському напрямку українські захисники зупинили 52 наступальні дії агресора поблизу Миролюбівки, Променя, Воздвиженки, Лисівки, Даченського, Нового Труда, Шевченка, Новоєлизаветівки, Нововасилівки та Вовкового", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на інших напрямках

В районі населеного пункту Вовчанськ на Харківському напрямку, за минулу добу, відбулося два ворожих штурми позицій ЗСУ.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника неподалік Петропавлівки та Лозової.

Ворог атакував 20 разів за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації на Лиманському напрямку. Основні наступальні зусилля противник зосереджував в районах Першотравневого, Новоєгорівки, Надії, Тернів, Торського, Зарічного, Діброви та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку противник чотири рази атакував неподалік Білогорівки та в напрямку Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в районах Часового Яру, Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік Торецька, Щербинівки та Диліївки, при цьому ворог активно застосовував бомбардувальну авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 18 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Петропавлівки, Слов’янки, Дачного та Курахового.

За підтримки авіації на Времівському напрямку противник здійснив 17 штурмів неподалік Костянтинопольського, Розливу, Нового Комара та Новодарівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз намагався просунутися вперед в районі Білогір’я, безрезультатно.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували позиції ЗСУ тричі. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат.

Триває операція у Курській області, за добу агресор здійснив 23 авіаційних удари, скинувши 27 КАБ на росію. Українські захисники відбили 22 атаки окупаційних військ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.