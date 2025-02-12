Окупанти скинули на Донеччину 19 бомб за добу: є поранені

Російські війська обстріляли сім населених пунктів в Донецькій області за минулу добу. Постраждали троє мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

За добу поліція зафіксувала 3 933 ворожих обстрілів на Донеччині. Окупанти стріляли по лінії фронту та бомбили мирне населення.

Росіяни скинули 19 бомб на населені пункти регіону. Влучання зафіксували у Покровську, Костянтинівці, Дружківці, Мирнограді, селах Дружківське, Іллінівка, Новодмитрівка.

Найбільше били по Костянтинівці. Місто та його околиці атакували 14-ма бомбами типу "ФАБ-250" та дронами. В результаті атаки троє жителів зазнали поранення. Також пошкоджені два підприємства, 38 приватних будинків, АЗС, газопровід, лінії електропередач та три автівки.

По Покровську Росія завдала удар авіабомбою "ФАБ-250", обстріляла місто артилерією. Понівечені багатоквартирні будинки та 14 приватних. Дружківка зазнала удару двох російських бомб "ФАБ-250". Руйнування зафіксовані у промисловій зоні.

Дев'ять приватних будинків постраждали в Новодмитрівці Костянтинівського району від бомбового удару. Біля Іллінівки ворожий дрон скинув вибухівку на автомобіль жителів. На щастя, люди не постраждали. В Мирнограді понівечена автівка.

Фото: поліція фіксує наслідки ворожих обстрілів в Донецькій області (t.me/UA_National_Police)

На місці влучань працюють правоохоронці. Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу України.