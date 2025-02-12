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Оккупанты сбросили на Донецкую область 19 бомб за сутки: есть раненые

Донецкая область, Среда 12 февраля 2025 15:05
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Оккупанты сбросили на Донецкую область 19 бомб за сутки: есть раненые Фото: полиция фиксирует последствия вражеских обстрелов в Донецкой области (t.me/UA_National_Police)
Автор: Ірина Гайдук

Российские войска обстреляли семь населенных пунктов в Донецкой области за минувшие сутки. Пострадали трое мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

За сутки полиция зафиксировала 3 933 вражеских обстрелов в Донецкой области. Оккупанты стреляли по линии фронта и бомбили мирное население.

Россияне сбросили 19 бомб на населенные пункты региона. Попадания зафиксировали в Покровске, Константиновке, Дружковке, Мирнограде, селах Дружковское, Ильиновка, Новодмитровка.

Больше всего били по Константиновке. Город и его окрестности атаковали 14-ю бомбами типа "ФАБ-250" и дронами. В результате атаки трое жителей получили ранения. Также повреждены два предприятия, 38 частных домов, АЗС, газопровод, линии электропередач и три автомобиля.

По Покровску россия нанесла удар авиабомбой "ФАБ-250", обстреляла город артиллерией. Повреждены многоквартирные дома и 14 частных. Дружковка подверглась удару двух российских бомб "ФАБ-250". Разрушения зафиксированы в промышленной зоне.

Девять частных домов пострадали в Новодмитровке Константиновского района от бомбового удара. Возле Ильиновки вражеский дрон сбросил взрывчатку на автомобиль жителей. К счастью, люди не пострадали. В Мирнограде повреждена машина.

Фото: полиция фиксирует последствия вражеских обстрелов в Донецкой области (t.me/UA_National_Police)

На месте попаданий работают правоохранители. Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (Военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в воскресенье, 9 февраля, российские войска ударили по Краматорску и Константиновке. Тогда в результате вражеской атаки ранения получили по меньшей мере 9 человек.

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Донецкая область Покровск Константиновка
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