Окупанти скинули бомби на Авдіївський коксохім. На заводі спалахнула пожежа (відео)
Російські окупанти скинули авіабомби на Авдіївський коксохімічний завод у Донецькій області. Внаслідок ворожих атак 28 вересня на цехах спалахнула сильна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram колишнього керівника заводу, народного депутата Муси Магомедова.
Авіаудар російських загарбників на територію заводу в Авдіївці припав на скрубери цеху уловлювання, які в результаті бомбардування охопило полум'я.
Над заводом, найбільшим коксохімічним підприємством у Європі, піднімається сильний дим після ворожої атаки.
Депутат опублікував у мережі кадри наслідків бомбардування АКХЗ, і зазначив із сарказмом, що загарбники після такого авіанальоту на завод, найімовірніше, виправдовуватимуть удари брехливими повідомленнями, нібито "поцілили у боєкомплект", яких на території заводу ніколи не було.
"Руський мир" - він такий", - резюмується у публікації.
Довідка: ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод" (АКХЗ) розташований у місті Авдіївці Донецької області. Підприємство випускає 31 вид продукції, основним із яких є доменний кокс для металургії.
Згідно з відкритими даними, частку АКХЗ припадало до 23% виробництва доменного коксу в Україні.
АКХЗ постачало продукцію на українські підприємства, та експортувало до різних країн світу.
Нагадаємо, що Авдіївський коксохім і раніше потрапляв під ворожі обстріли. Так, навесні минулого року внаслідок ворожих ударів по підприємству загинуло десять людей, і ще п'ятнадцять дістали поранення.
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