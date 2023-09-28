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Окупанти скинули бомби на Авдіївський коксохім. На заводі спалахнула пожежа (відео)

Авдіївка, Четвер 28 вересня 2023 15:51
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Окупанти скинули бомби на Авдіївський коксохім. На заводі спалахнула пожежа (відео) Фото: російські окупанти скинули бомби на Авдіївський коксохімзавод (скрін з відео)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти скинули авіабомби на Авдіївський коксохімічний завод у Донецькій області. Внаслідок ворожих атак 28 вересня на цехах спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram колишнього керівника заводу, народного депутата Муси Магомедова.

Авіаудар російських загарбників на територію заводу в Авдіївці припав на скрубери цеху уловлювання, які в результаті бомбардування охопило полум'я.

Над заводом, найбільшим коксохімічним підприємством у Європі, піднімається сильний дим після ворожої атаки.

Депутат опублікував у мережі кадри наслідків бомбардування АКХЗ, і зазначив із сарказмом, що загарбники після такого авіанальоту на завод, найімовірніше, виправдовуватимуть удари брехливими повідомленнями, нібито "поцілили у боєкомплект", яких на території заводу ніколи не було.

"Руський мир" - він такий", - резюмується у публікації.

Довідка: ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод" (АКХЗ) розташований у місті Авдіївці Донецької області. Підприємство випускає 31 вид продукції, основним із яких є доменний кокс для металургії.

Згідно з відкритими даними, частку АКХЗ припадало до 23% виробництва доменного коксу в Україні.

АКХЗ постачало продукцію на українські підприємства, та експортувало до різних країн світу.

Нагадаємо, що Авдіївський коксохім і раніше потрапляв під ворожі обстріли. Так, навесні минулого року внаслідок ворожих ударів по підприємству загинуло десять людей, і ще п'ятнадцять дістали поранення.

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Авдеевский коксохимический завод Авіаудари Війна Росії проти України
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