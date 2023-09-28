Оккупанты сбросили бомбы на Авдеевский коксохим. На заводе вспыхнул пожар (видео)
Российские оккупанты сбросили авиабомбы на Авдеевский коксохимический завод в Донецкой области. В результате вражеских атак 28 сентября на цехах вспыхнул сильный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бывшего руководителя завода, народного депутата Мусы Магомедова.
Авиаудар российских захватчиков по территории завода в Авдеевке пришелся на скрубберы цеха улавливания, которые в результате бомбежки охватило пламя.
Над заводом, крупнейшим коксохимическим предприятием в Европе, поднимается сильный дым после вражеской атаки.
Депутат опубликовал в сети кадры последствий бомбежки АКХЗ, и отметил с сарказмом, что захватчики после такого авианалета на завод, вероятнее всего, будут оправдывать удары лживыми сообщениями, якобы "попали по боекомплекту", которых на территории завода никогда не было.
"Русский мир" - он такой", - резюмируется в публикации.
Справка: ЧАО "Авдиевский коксохимический завод" (АКХЗ) расположен в городе Авдеевке Донецкой области. Предприятие выпускает 31 вид продукции, основным из которых является доменный кокс для металлургии.
Согласно открытым данным, на долю АКХЗ приходилось до 23% производства доменного кокса в Украине.
АКХЗ поставляло продукцию на украинские предприятия, и экспортировало в разные страны мира.
Напомним, что Авдеевский коксохим и ранее попадал под вражеские обстрелы. Так, весной прошлого года в результате вражеских ударов по предприятию погибло десять человек, и еще пятнадцать получили ранения.
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