ua en ru
Чт, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты сбросили бомбы на Авдеевский коксохим. На заводе вспыхнул пожар (видео)

Авдеевка, Четверг 28 сентября 2023 15:51
UA EN RU
Оккупанты сбросили бомбы на Авдеевский коксохим. На заводе вспыхнул пожар (видео) Фото: российские оккупанты сбросили бомбы на Авдеевский коксохимзавод (скрин с видео)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты сбросили авиабомбы на Авдеевский коксохимический завод в Донецкой области. В результате вражеских атак 28 сентября на цехах вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бывшего руководителя завода, народного депутата Мусы Магомедова.

Авиаудар российских захватчиков по территории завода в Авдеевке пришелся на скрубберы цеха улавливания, которые в результате бомбежки охватило пламя.

Над заводом, крупнейшим коксохимическим предприятием в Европе, поднимается сильный дым после вражеской атаки.

Депутат опубликовал в сети кадры последствий бомбежки АКХЗ, и отметил с сарказмом, что захватчики после такого авианалета на завод, вероятнее всего, будут оправдывать удары лживыми сообщениями, якобы "попали по боекомплекту", которых на территории завода никогда не было.

"Русский мир" - он такой", - резюмируется в публикации.

Справка: ЧАО "Авдиевский коксохимический завод" (АКХЗ) расположен в городе Авдеевке Донецкой области. Предприятие выпускает 31 вид продукции, основным из которых является доменный кокс для металлургии.

Согласно открытым данным, на долю АКХЗ приходилось до 23% производства доменного кокса в Украине.

АКХЗ поставляло продукцию на украинские предприятия, и экспортировало в разные страны мира.

Напомним, что Авдеевский коксохим и ранее попадал под вражеские обстрелы. Так, весной прошлого года в результате вражеских ударов по предприятию погибло десять человек, и еще пятнадцать получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авдеевский коксохимический завод Авиаудары Война России против Украины
NEWS
Возможна ли экстрадиция Коломойского в США: что говорят источники во власти
Возможна ли экстрадиция Коломойского в США: что говорят источники во власти
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых