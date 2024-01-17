Окупанти скинули авіабомбу на село в Харківській області: постраждала дитина

Російська армія сьогодні, 17 січня, обстріляла село Малий Бурлук у Харківській області. Унаслідок ворожої атаки постраждала дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
За його словами, росіяни завдали удару керованою авіабомбою по селу Малий Бурлук Куп'янського району.
"Унаслідок удару постраждала дитина: 10-річний хлопчик отримав травматичну ампутацію нижньої кінцівки. Постраждалого доправили в лікарню", - сказав глава області.
Синєгубов додав, що окупанти вдарили по адміністративній будівлі.
Російські війська цієї ночі вдалися до масованої атаки дронами-камікадзе "Шахед" та вчергове тероризували Харків з Бєлгорода, запускаючи ракети С-300. Постраждали 17 людей, ще одна загинула.
Крім того, в ніч на 17 січня на підльоті до Одещини сили ППО збили 11 дронів. Втім все ж є й наслідки. За інформацією від ОВА, троє людей поранені.
Також окупанти атакували Херсонську, Дніпропетровську та Сумську область. Там без потерпілих. Загалом цієї ночі зафіксовано 10 обстрілів по 8 населених пунктах країни.
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