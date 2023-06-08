UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти скинули авіабомби на Торецьк: одна впала за 15 м від жінки, її поранено (відео)

Фото: окупанти обстріляли прифронтовий Торецьк Донецької області двома авіабомбами (ілюстрація/t me pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Днями російські окупанти обстріляли прифронтовий Торецьк Донецької області двома авіабомбами. Поранення отримали троє людей, в тому числі жінка, в 15 метрах від якої впала одна з ФАБів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

На щастя, під час обстрілу поряд перебували представники евакуаційної бригади "Білий Янгол", які надали пораненим першу допомогу.

"Поранень зазнали троє цивільних мешканців. Найважчі травми отримала літня жінка. Їй надали допомогу на місці та терміново доставили в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Обстріли Торецька та найближчих населених пунктів

Як зазначають в МВС, окупанти постійно гатять по Торецьку, Нью-Йорку і навколишніх селах. Тільки за тиждень загарбники скинули на цей район 6 керованих авіабомб ФАБ-250.

Нагадаємо, буквально вночі 2 червня росіяни завдали удару Торецьку, внаслідок чого виникли пожежі квартир двох багатоповерхівок. Через це загинула одна людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьТорецк