Оккупанты сбросили авиабомбы на Торецк: одна упала в 15 м от женщины, она ранена (видео)

К счастью, во время обстрела рядом находились представители эвакуационной бригады "Белый Ангел", которые оказали раненым первую помощь.

"Ранения получили трое гражданских жителей. Самые тяжелые травмы получила пожилая женщина. Ей оказали помощь на месте и срочно доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Обстрелы Торецка и ближайших населенных пунктов

Как отмечают в МВД, оккупанты постоянно бьют по Торецку, Нью-Йорку и окрестным селам. Только за неделю захватчики сбросили на этот район 6 управляемых авиабомб ФАБ-250.

Напомним, буквально ночью 2 июня россияне нанесли удар по Торецку, в результате чего возникли пожары квартир двух многоэтажек. Из-за этого погиб один человек.