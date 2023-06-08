RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты сбросили авиабомбы на Торецк: одна упала в 15 м от женщины, она ранена (видео)

Фото: оккупанты обстреляли прифронтовой Торец Донецкой области двумя авиабомбами (иллюстрация/t me pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

На днях российские оккупанты обстреляли прифронтовой Торец Донецкой области двумя авиабомбами. Ранения получили трое людей, в том числе женщина, в 15 метрах от которой упала одна из ФАБов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

К счастью, во время обстрела рядом находились представители эвакуационной бригады "Белый Ангел", которые оказали раненым первую помощь.

"Ранения получили трое гражданских жителей. Самые тяжелые травмы получила пожилая женщина. Ей оказали помощь на месте и срочно доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Обстрелы Торецка и ближайших населенных пунктов

Как отмечают в МВД, оккупанты постоянно бьют по Торецку, Нью-Йорку и окрестным селам. Только за неделю захватчики сбросили на этот район 6 управляемых авиабомб ФАБ-250.

Напомним, буквально ночью 2 июня россияне нанесли удар по Торецку, в результате чего возникли пожары квартир двух многоэтажек. Из-за этого погиб один человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьТорецк