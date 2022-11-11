Окупанти скаржаться на недолугих командирів та ситуацію на фронті: перехоплення розмови

У черговій перехопленій розмові російський окупант розповів дружині, що ситуація на фронті важка. Йому постійно доводиться копати окопи.

Також російський солдат скаржиться на свого командира. Він нібито відправляє бійців під обстріл.

"У нас тут командир - це взагалі п**да. Ідіотство, поїхали стріляти, і там танк нас Їб***ть прямо ледь не з прямого наведення", - сказав окупант.

При цьому росіянин, який раніше підписав контракт, вважає, що затримається в Україні. Його контракт кінчається на початку грудня, але він впевнений, що не зможе до кінця року потрапити додому.