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Окупанти скаржаться на недолугих командирів та ситуацію на фронті: перехоплення розмови

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Україна, П'ятниця 11 листопада 2022 10:18
Окупанти скаржаться на недолугих командирів та ситуацію на фронті: перехоплення розмови Фото: окупанти скаржаться на власних командирів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти скаржаться на недолугих командирів, які відправляють їх під обстріл. Крім того, російські контрактники заявляють, що їх можуть залишити в Україні після закінчення терміну служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові російський окупант розповів дружині, що ситуація на фронті важка. Йому постійно доводиться копати окопи.

Також російський солдат скаржиться на свого командира. Він нібито відправляє бійців під обстріл.

"У нас тут командир - це взагалі п**да. Ідіотство, поїхали стріляти, і там танк нас Їб***ть прямо ледь не з прямого наведення", - сказав окупант.

При цьому росіянин, який раніше підписав контракт, вважає, що затримається в Україні. Його контракт кінчається на початку грудня, але він впевнений, що не зможе до кінця року потрапити додому.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили ще 710 окупантів. З початку повномасштабної війни РФ втратила вже 79 400 своїх військових.

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