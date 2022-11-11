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Оккупанты жалуются на бестолковых командиров и ситуацию на фронте: перехват разговора

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Украина, Пятница 11 ноября 2022 10:18
Оккупанты жалуются на бестолковых командиров и ситуацию на фронте: перехват разговора Фото: оккупанты жалуются на собственных командиров (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты жалуются на бестолковых командиров, отправляющих их под обстрел. Кроме того, российские контрактники заявляют, что их могут оставить в Украине по истечении срока службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре российский оккупант рассказал жене, что ситуация на фронте тяжелая. Ему постоянно приходится копать окопы.

Также российский солдат жалуется на своего командира. Он якобы отправляет бойцов под обстрел.

"У нас здесь командир - это вообще п**да. Идиотство, поехали стрелять, и там танк нас еб***т прямо чуть ли не по прямой наводке", - сказал оккупант.

При этом россиянин, который ранее подписал контракт, считает, что задержится в Украине. Его контракт истекает в начале декабря, но он уверен, что не сможет до конца года попасть домой.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили еще 710 оккупантов. С начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 79 400 своих военных.

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