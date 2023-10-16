Командир російського батальйону "Схід" Олександр Ходаковський заявив, що російська піхота на фронті в Україні стикається з проблемами недостатнього контрбатарейного потенціалу, компетентності командира, медичної підтримки, ротації та постачання.

Ходаковський стверджує, що відсутність зв'язку між російськими батальйонами та штабами є настільки поширеним явищем, що коли українські війська завдали удару по будівлі російського штабу, російський батальйон не зрозумів, що штаб виведений з ладу, і продовжив проводити операції самостійно.

Інший російський блогер поскаржився, що російські війська загалом зазнають нестачі боєприпасів і продовжують відчувати проблеми з українськими безпілотниками.

Це вказують на те, що зневага до російського військового командування зберігається, незважаючи на ймовірні спроби зверху цензурі обговорити певні ділянки фронту.

Раніше Ходаковський вже скаржився на проблеми, що впливають на здатність російських військ проводити ефективні бойові операції.

Основні висновки:

Президент Росії Володимир Путін, можливо, намагається стримати очікування значного просування Росії в районі Авдіївки на Донеччині.

Російський інформаційний простір загалом також демонструє початковий оптимізм щодо перспектив російських наступальних операцій навколо Авдіївки.

Російська православна церква (РПЦ) направляє священика, імовірно пов'язаного з Кремлем, до Криму, ймовірно, в рамках зусиль Росії з переслідування релігійних громад на окупованій Україні.

Раніше ми повідомляли про просування ЗСУ на заході Запорізької області та незначне просування на південь від Бахмута.