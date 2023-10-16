Командир российского батальона “Восток” Александр Ходаковский, заявил, что российская пехота на фронте в Украине сталкивается с проблемами недостаточного контрбатарейного потенциала, компетентности командира, медицинской поддержки, ротации и снабжения.

Ходаковский утверждает, что отсутствие связи между российскими батальонами и штабами является настолько распространенным явлением, что, когда украинские войска нанесли удар по зданию российского штаба, российский батальон не понял, что штаб выведен из строя, и продолжил проводить операции самостоятельно.

Другой российский блогер пожаловался, что российские войска в целом испытывают нехватку боеприпасов и продолжают испытывать проблемы с украинскими беспилотниками.

Это указывают на то, что пренебрежение к российскому военному командованию сохраняется, несмотря на вероятные попытки сверху подвергнуть цензуре обсуждение определенных участков фронта.

Ранее, Ходаковский уже жаловался на проблемы, влияющие на способность российских войск проводить эффективные боевые операции,

Основные выводы:

Президент России Владимир Путин, возможно, пытается умерить ожидания значительного продвижения России в районе Авдеевки в Донецкой области.

Российское информационное пространство в целом также демонстрирует первоначальный оптимизм в отношении перспектив российских наступательных операций вокруг Авдеевки.

Русская православная церковь (РПЦ) направляет священника, предположительно связанного с Кремлем, в Крым, вероятно, в рамках продолжающихся усилий России по преследованию религиозных общин на оккупированной Украине.

Ранее мы сообщали о продвижении ВСУ на западе Запорожской области и незначительному продвижению к югу от Бахмута.