Окупанти шукають підпілля у Криму, формують "чорний список", - ЦНС

В Криму під егідою ФСБ РФ було створено мережу ресурсів для доносів - "найпопулярніший" серед них "Кримський Смерш". Також створюється так звана база "неблагонадійних осіб" - "АІС екстремист".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Спецслужбісти РФ заохочують знаходити й викривати "порушників" тож на півострові запанувала атмосфера 1937 року. Добровільні донощики готові здати сусідів за будь-яку комбінацію жовто-синіх барв чи прослуховування української музики", - йдеться в повідомленні.
Тому ЦНС закликає повідомляти про такі випадки порушення громадянських прав та свобод на тимчасово окупованих територіях.
Хто під підозрою:
"Окремо ворог виділяє кримськотатарську спільноту. Подібно до того як за сталінських часів окупант визначає усю національну спільноту як "народ-зрадник" та постійно здійснює рейди у районах компактного проживання корінного народу Криму", - зазначають спеціалісти.
Крім цього, росіяни розширюють штат співробітників так званого "Центру з протидії екстремізму МВС по республіці Крим" ("Центр Э"), зокрема залучаючи цивільних сексотів.
"Основне їх завдання це виявлення “неблагонадійних осіб” та занесення їх у спеціалізовану базу "АІС екстремист". Підставою для занесення у таку базу можуть бути коментарі чи навіть реакції під дописами, що критикують російську агресію чи висловлюють проукраїнську позицію", - додали в ЦНС.
У взаємодії з "Роскомнадзором" вони блокують інформаційні ресурси, на яких публікується невигідна Кремлю інформація.
"Також співробітники даного Центру проводять спецперевірку кандидатів на посади в окупаційних адміністраціях, а також на об’єктах критичної інфраструктури", - додали в Центрі.
Зараз відомо, що окупанти уже внесли до своєї бази дані про близько 7 тис. осіб. Зокрема, більше тисячі це представники корінного кримськотатарського народу.
Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтери запроваджують приховані заходи щодо виявлення будь-яких вогнищ опору російської окупації. Навіть вигадали для цього новий метод.
Зокрема, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області загарбники почали розвішувати відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" і партизанів. Крім цього, нещодавно ФСБ РФ привезла в Мелітополь загони професійних "кротів". Вони допомагатимуть в "полюванні" на патріотів та партизанів.
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