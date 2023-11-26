UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти шукають підпілля у Криму, формують "чорний список", - ЦНС

Фото: окупанти шукають підпілля у Криму, формують "чорний список" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Криму під егідою ФСБ РФ було створено мережу ресурсів для доносів - "найпопулярніший" серед них "Кримський Смерш". Також створюється так звана база "неблагонадійних осіб" - "АІС екстремист".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Спецслужбісти РФ заохочують знаходити й викривати "порушників" тож на півострові запанувала атмосфера 1937 року. Добровільні донощики готові здати сусідів за будь-яку комбінацію жовто-синіх барв чи прослуховування української музики", - йдеться в повідомленні. 

Тому ЦНС закликає повідомляти про такі випадки порушення громадянських прав та свобод на тимчасово окупованих територіях.

Хто під підозрою:

  • мешканці Криму, що мають родичів на території вільної України;
  • колишні військовослужбовці та співробітники Збройних сил України та силових відомств;
  • особи, що обіймали посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування до окупації півострова у 2014 році.

"Окремо ворог виділяє кримськотатарську спільноту. Подібно до того як за сталінських часів окупант визначає усю національну спільноту як "народ-зрадник" та постійно здійснює рейди у районах компактного проживання корінного народу Криму", - зазначають спеціалісти.

"Чорний список"

Крім цього, росіяни розширюють штат співробітників так званого "Центру з протидії екстремізму МВС по республіці Крим" ("Центр Э"), зокрема залучаючи цивільних сексотів. 

"Основне їх завдання це виявлення “неблагонадійних осіб” та занесення їх у спеціалізовану базу "АІС екстремист". Підставою для занесення у таку базу можуть бути коментарі чи навіть реакції під дописами, що критикують російську агресію чи висловлюють проукраїнську позицію", - додали в ЦНС.

У взаємодії з "Роскомнадзором" вони блокують інформаційні ресурси, на яких публікується невигідна Кремлю інформація.

"Також співробітники даного Центру проводять спецперевірку кандидатів на посади в окупаційних адміністраціях, а також на об’єктах критичної інфраструктури", - додали в Центрі. 

Зараз відомо, що окупанти уже внесли до своєї бази дані про близько 7 тис. осіб. Зокрема, більше тисячі це представники корінного кримськотатарського народу.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтери запроваджують приховані заходи щодо виявлення будь-яких вогнищ опору російської окупації. Навіть вигадали для цього новий метод.

Зокрема, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області загарбники почали розвішувати відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" і партизанів. Крім цього, нещодавно ФСБ РФ привезла в Мелітополь загони професійних "кротів". Вони допомагатимуть в "полюванні" на патріотів та партизанів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КрымВійна в Україні