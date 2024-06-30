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Окупанти шукають добровольців для боротьби з українськими дронами

Фото: РФ шукає добровольців для боротьби з українськими дронами у Луганській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти шукають добровольців для боротьби з українськими дронами. Але є одна проблема.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

"Розуміючи, що українські безпілотники суттєво впливають на ситуацію не тільки на лінії фронту, а й глибоко у тилу, росіяни почали набирати добровольців для боротьби із нашими БПЛА", - розповів він.

Кандидатам, за даними голови ОВА, пропонують 261 000 рублів на місяць (понад 3000 доларів) та офіційне працевлаштування.

"Від них вимагається досвід служби в ППО або на зенітних установках, або вміння поводитися з великокаліберними кулеметами. Але не зрозуміло, де вони таких знайдуть: усіх більш-менш кваліфікованих фахівців давно мобілізували, більшість з них вже повернулись у трунах", - зазначив Лисогор.

Ситуація у Луганській області

Росіяни намагаються захопити Луганську область, але незважаючи на старання окупантів, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ нещодавно відновили втрачені позиції поблизу Кремінної.

Нещодавно окупантам на Луганщині спустили "згори" нову методичку з мобілізації в армію РФ. Відповідно до неї вербуватимуть і підозрюваних.

Крім того, на Луганщині окупанти збираються передати житло силовикам та мігрантам.

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