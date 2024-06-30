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Оккупанты ищут добровольцев для борьбы с украинскими дронами в Луганской области

Фото: РФ ищет добровольцев для борьбы с украинскими дронами в Луганской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты ищут добровольцев для борьбы с украинскими дронами. Но есть одна проблема.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"Понимая, что украинские беспилотники оказывают существенное влияние на ситуацию не только на линии фронта, но и глубоко в тылу, россияне начали набирать добровольцев для борьбы с нашими БПЛА", - рассказал он.

Кандидатам, по данным главы ОВА, предлагают 261 000 рублей в месяц (более 3000 долларов) и официальное трудоустройство.

"От них требуется опыт службы в ПВО или на зенитных установках, или умение обращаться с крупнокалиберными пулеметами. Но непонятно, где они таких найдут: всех более или менее квалифицированных специалистов давно мобилизовали, большинство из них уже вернулись в гробах", - отметил Лысогор. 

Ситуация в Луганской области

Россияне стараются захватить Луганскую область, но несмотря на старания оккупантов, по данным Института изучения войны, ВСУ недавно восстановили утраченные позиции вблизи Кременной.

Недавно оккупантам в Луганской области спустили "сверху" новую методичку по мобилизации в армию РФ. Согласно ей вербовать будут и подозреваемых.

Кроме того, в Луганской области оккупанты собираются передать жилье силовикам и мигрантам.

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