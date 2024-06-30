Окупанти шукають добровольців для боротьби з українськими дронами. Але є одна проблема.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

"Розуміючи, що українські безпілотники суттєво впливають на ситуацію не тільки на лінії фронту, а й глибоко у тилу, росіяни почали набирати добровольців для боротьби із нашими БПЛА", - розповів він.

Кандидатам, за даними голови ОВА, пропонують 261 000 рублів на місяць (понад 3000 доларів) та офіційне працевлаштування.

"Від них вимагається досвід служби в ППО або на зенітних установках, або вміння поводитися з великокаліберними кулеметами. Але не зрозуміло, де вони таких знайдуть: усіх більш-менш кваліфікованих фахівців давно мобілізували, більшість з них вже повернулись у трунах", - зазначив Лисогор.