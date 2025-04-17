Окупанти штурмують Серебрянський ліс: в ЗСУ розповіли про наміри росіян

Ситуація в районі Серебрянського лісу

Зазначимо, що противник постійно намагається витіснити українські сили із району Серебрянського лісу. Через це у Серебрянському лісі не вщухають запеклі бої.

Більша частина Луганщини вже перебуває під окупацією, і російські війська не полишають спроб просунутися до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Але на даний момент всі їх спроби невдалі.

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