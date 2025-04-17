Оккупанты штурмуют Серебрянский лес: в ВСУ рассказали о намерениях россиян

Ситуация в районе Серебрянского леса

Отметим, что противник постоянно пытается вытеснить украинские силы из района Серебрянского леса. Поэтому в Серебрянском лесу не утихают ожесточенные бои.

Большая часть Луганщины уже находится под оккупацией, и российские войска не оставляют попыток продвинуться к административным границам Донецкой и Луганской областей. Но на данный момент все их попытки неудачны.

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