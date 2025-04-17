Окупанти штурмують Серебрянський ліс: в ЗСУ розповіли про наміри росіян

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ОСУВ " Хортиця ".

Частина цієї території належить до заказника місцевого значення "Серебрянський". Із кінця літа 2022 року саме тут проходить одна з ключових ліній оборони. Окупанти штурмують Серебрянський ліс, намагаючись покращити позиції (deepstatemap.live)

Серебрянський ліс, також відомий як Кремінський, займає площу 10,1 гектара та розташований безпосередньо біля міста Кремінна.

"Штурмові дії ворога відбито. Противник не полишає спроб покращити своє тактичне положення у Серебрянському лісництві, однак марно", - зазначили військові.

Так, на Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала біля населених пунктів Надія, Новосергіївка, Дружелюбівка, Ольгівка, Новомихайлівка, Липове, Зелена Долина та Нове.

Ситуація в районі Серебрянського лісу

Зазначимо, що противник постійно намагається витіснити українські сили із району Серебрянського лісу. Через це у Серебрянському лісі не вщухають запеклі бої.

Більша частина Луганщини вже перебуває під окупацією, і російські війська не полишають спроб просунутися до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Але на даний момент всі їх спроби невдалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.