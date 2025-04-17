Оккупанты штурмуют Серебрянский лес: в ВСУ рассказали о намерениях россиян

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ОСГВ " Хортица ".

Часть этой территории относится к заказнику местного значения "Серебрянский". С конца лета 2022 года именно здесь проходит одна из ключевых линий обороны. Оккупанты штурмуют Серебрянский лес, пытаясь улучшить позиции (deepstatemap.live)

Серебрянский лес, также известный как Кременской, занимает площадь 10,1 гектара и расположен непосредственно возле города Кременная.

"Штурмовые действия врага отбиты. Противник не оставляет попыток улучшить свое тактическое положение в Серебрянском лесничестве, однако тщетно", - отметили военные.

Так, на Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Надежда, Новосергиевка, Дружелюбовка, Ольговка, Новомихайловка, Липовое, Зеленая Долина и Новое.

Ситуация в районе Серебрянского леса

Отметим, что противник постоянно пытается вытеснить украинские силы из района Серебрянского леса. Поэтому в Серебрянском лесу не утихают ожесточенные бои.

Большая часть Луганщины уже находится под оккупацией, и российские войска не оставляют попыток продвинуться к административным границам Донецкой и Луганской областей. Но на данный момент все их попытки неудачны.

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