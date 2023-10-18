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Оккупанты штурмуют в районе Купянска, а ВСУ продвинулись на двух участках, - Генштаб

Бахмут, Среда 18 октября 2023 08:43
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Оккупанты штурмуют в районе Купянска, а ВСУ продвинулись на двух участках, - Генштаб Фото: ВСУ продолжают наступать на двух участках фронта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные имеют частичный успех на двух участках фронта. В то же время оккупанты продолжают активные штурмы на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрея Ковалева во время телемарафона.

Ковалев подчеркнул, что ВСУ продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении и наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

Бахмут

По словам спикера Генштаба, Силы обороны продолжают давить на врага южнее Бахмута, наносят потери врагу, закрепляются на рубежах. В свою очередь оккупанты пытались восстановить утраченные позиции возле Клещиевки.

Оккупанты штурмуют в районе Купянска, а ВСУ продвинулись на двух участках, - Генштаб

скриншот deepstatemap.live

Продвижение возле Работино

Как сказал Ковалев, украинские бойцы имеют частичный успех на Мелитопольском направлении, а именно в районе южнее Работино Запорожской области.

Оккупанты штурмуют в районе Купянска, а ВСУ продвинулись на двух участках, - Генштаб

скриншот deepstatemap.live

Авдеевка, Марьинка

Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. За сутки наши воины отбили 5 атак противника. При этом на Марьинском и Шахтерском направлениях защитники отбили более 20 вражеских атак.

Купянск-Лиман

Активные бои продолжаются в Харьковской области. Ковалев добавил, что на Купянском направлении украинские военные за сутки отбили более 15 атак российских захватчиков.

Попытки россиян на востоке

Напомним, на прошлой неделе оккупанты усилили атаки в районе Авдеевки. Россияне активно обстреливают город и соседние населенные пункты. Как отмечают украинские военные, оккупанты пытаются окружить Авдеевку, но ВСУ держат оборону.

Также захватчики снова возобновили штурмы на Лимано-Купянском направлении. Россияне пытаются выйти к реке Оскол. На этой линии продолжаются ожесточенные бои.

Больше о том, что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ - в материале РБК-Украина.

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