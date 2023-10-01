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Окупанти шантажують українців відмовою у медобслуговуванні, щоб ті отримували паспорти РФ, - ЦНС

Фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Окупанти продовжують політику примусової паспортизації тимчасово захоплених регіонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦНС.

Зокрема, окупанти з 2024 року планують обслуговувати в лікарнях українців на тимчасово окупованих територіях, які не мають медстрахування як іноземців. Тобто, українці в себе будуть позбавлені можливості отримувати медичні послуги крім екстреної допомоги.

Отримати безкоштовне межичне лікування можна буде тільки за наявності російського паспорта.

"Саме це і є головною причиною нововведень, адже українці не поспішають отримувати громадянство ізольованої країни-терориста", - пише ЦНС.

Насильницька паспортизація РФ на окупованих територіях України

Після вторгнення Росії в Україну окупанти поставили перед собою кілька завдань на захоплених територіях - депортація українців, зокрема дітей, викрадення українського зерна та насильницька паспортизація населення.

Нагадаємо, раніше на ТОТ окупанти ввели правило, за яким підлітки яким виповнилось 14 років мають отримати паспорт РФ аби їх допустили до занять спортом. Крім того, нещодавно учнів старших класів, які не мають паспорта РФ, тимчасово не допустили до занять.

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