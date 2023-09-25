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Окупанти шантажують скасуванням виплат на дитину через відмову від паспорта РФ

Україна, Понеділок 25 вересня 2023 16:25
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Окупанти шантажують скасуванням виплат на дитину через відмову від паспорта РФ Фото: окупанти шантажують скасуванням виплат на дитину через відмову від паспорта РФ (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти продовжують політику примусової паспортизації тимчасово захоплених регіонів України. Так, вимагають російський паспорт у підлітків від 14 до 17 років в обмін на виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зокрема, росіяни погрожують зменшити виплати на догляд над дитиною у разі якщо остання не отримала паспорт РФ. Мова йде про дітей від 14 до 17 років.

"При тому виплати будуть переглядатись у бік зниження аж до скасування нарахування соціальної допомоги, якщо вимогу щодо паспортизації буже проігноровано", - йдеться в повідомленні.

В Центрі пояснюють, що фактично одиноку мати чи батька дитини шантажують аби змусити дитину отримати російське громадянство, підтвердженням якого є паспорт РФ.

Насильницька паспортизація РФ на окупованих територіях України

Після вторгнення Росії в Україну окупанти поставили перед собою кілька завдань на захоплених територіях - депортація українців, зокрема дітей, викрадення українського зерна та насильницька паспортизація населення.

Нагадаємо, раніше на ТОТ окупанти ввели правило, за яким підлітки яким виповнилось 14 років мають отримати паспорт РФ аби їх допустили до занять спортом. Крім того, нещодавно учнів старших класів, які не мають паспорта РФ, тимчасово не допустили до занять.

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