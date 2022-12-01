ua ru
Чт, 01 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти сформували нові добові плани мобілізації в Луганській області: подробиці

Новость на русском →
Україна, Четвер 01 грудня 2022 17:57
Окупанти сформували нові добові плани мобілізації в Луганській області: подробиці Фото: Окупанти сформували нові добові плани мобілізації в Луганській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни сформували нові добові плани мобілізації в Луганській області. Чоловіків будуть примусово забирати на фронт у захопленому Луганську, Перевальську та Алчевську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"У Хрустальному окупаційна влада оголосила про завершення мобілізації. Однак патрулювання міста не припиняється, на виїздах із населеного пункту проводиться ретельна перевірка чоловіків", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у так званій "ЛНР" формують добові плани на мобілізацію, аби процес відбувався не так помітно для суспільства.

"Так, у Луганську планують примусово (або частково) мобілізувати по 50 осіб, Алчевську з Перевальськом - 30, у тому ж Хрустальному - 20", - додали в обласній адміністрації.

Попередньо, розміщувати мобілізованих планують у Біловодську. В деяких покинутих будинках вже розселилися військові РФ. Окупаційний "селищний голова" продовжує збирати інформацію і складати додаткові списки порожнього житла.

Нагадаємо, що російські окупанти мобілізували на тимчасово окупованих територіях Луганської області більшість шахтарів.

В окупованій Луганській області загарбники вимагають писати "заяви" на відмову від українського громадянства. Також продовжується мобілізація медперсоналу.

Військовослужбовці та їхні родичі розповідають, що під Луганськом мобілізованих шлють на передову без командирів, плану дій, провізії та зв'язку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Війна в Україні
NEWS
Операція на Кінбурнській косі та зіткнення під Бахмутом: карти боїв
Операція на Кінбурнській косі та зіткнення під Бахмутом: карти боїв
DAILY
Пункти розлому. Чому команда Зеленського свариться з Кличком та іншими мерами
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Пункти розлому. Чому команда Зеленського свариться з Кличком та іншими мерами