Окупанти з РСЗВ ударили по Миколаївській області: названо наслідки

Російські загарбники зранку, 14 січня, обстріляли Миколаївську область. Внаслідок ударів на одному з об'єктів цивільної інфраструктури сталася пожежа, також пошкоджено будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"З 06:09 ворог завдав ударів з РСЗВ по м. Очаків та Очаківській громаді. В результаті пошкоджено вікна у багатоповерхівці, сталося загоряння гаража та двох автомобілів. Внаслідок попадання реактивних снарядів, на одному з об'єктів цивільної інфраструктури сталася пожежа", - розповів. він.

Також ворог ударив по Куцурубській громаді, там унаслідок атаки пошкоджено житловий будинок.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждалих немає.