ua ru
Сб, 14 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські війська вранці атакували Запоріжжя: що відомо

Новость на русском →
Запоріжжя, Субота 14 січня 2023 08:40
Російські війська вранці атакували Запоріжжя: що відомо Фото: російські війська вранці атакували Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці в суботу, 14 січня, російські війська вкотре завдали удару по Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Анатолія Куртєва.

"Вранці ворог знову атакував Запоріжжя. Інформація про вибухи, які чули городяни, наразі уточнюється", - написав він.

Куртєв також закликав у разі пошкодження будинків повідомляти про це за номерами 15-80 (зі стаціонарних) або (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах публікують відео, де чути сильні вибухи. Ймовірно, вони пов'язані із "прильотами".

Нагадаємо, сьогодні вранці російські військові завдали серії ударів по Харкову. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов, у місті було зафксовано два "прильоти".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя вибухи
NEWS
ППО та 530 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
ППО та 530 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам