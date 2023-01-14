Російські війська вранці атакували Запоріжжя: що відомо

Вранці в суботу, 14 січня, російські війська вкотре завдали удару по Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Анатолія Куртєва.

"Вранці ворог знову атакував Запоріжжя. Інформація про вибухи, які чули городяни, наразі уточнюється", - написав він.

Куртєв також закликав у разі пошкодження будинків повідомляти про це за номерами 15-80 (зі стаціонарних) або (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах публікують відео, де чути сильні вибухи. Ймовірно, вони пов'язані із "прильотами".