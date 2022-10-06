Окупанти розпочали "часткову" мобілізацію в Луганській області: повістки роздають усім, - Гайдай

У тимчасово окупованих районах Луганської області росіяни розпочали "часткову" мобілізацію. Повістки роздають усім - від студентів до пенсіонерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"У Старобільському та Кремінському районах окупанти розпочали часткову мобілізацію. Чому не примусову, а саме часткову - пояснюють просто: нібито ці території вже частина Росії, а там оголошено часткову мобілізацію", - розповів він.
Для мобілізації громадян окупанти ходять по дворах і роздають повістки всім без розбору, зазначив Гайдай.
"Видають усім без розбору - і студентам, і хворим, і людям похилого віку", - розповів голова Луганської ОВА.
Нагадаємо, вчора російський президент Володимир Путін підписав закони про так зване "входження" чотирьох регіонів України до складу РФ.
Як відомо, зараз на території Російської Федерації проходить часткова мобілізація. Мешканців країни призивають до армії для того, щоби відправити їх на війну в Україну. Тому з моменту підписання Путіним документа про "анексію" українських територій, там почав діяти указ про "часткову" мобілізацію.
Проте варто зазначити, що у так званих "Л/ДНР" примусова мобілізація проходить ще з початку року.
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