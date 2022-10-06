Оккупанты начали "частичную" мобилизацию в Луганской области: повестки раздают всем, - Гайдай

Во временно оккупированных районах Луганской области россияне начали "частичную" мобилизацию. Повестки раздают всем - от студентов до пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

"В Старобельском и Кременском районах оккупанты начали частичную мобилизацию. Почему не принудительную, а именно частичную - объясняют просто: якобы эти территории уже часть России, а там объявлена частичная мобилизация", - рассказал он.

Для мобилизации граждан оккупанты ходят по дворам и раздают повестки всем без разбора, отметил Гайдай.

"Выдают всем без разбора – и студентам, и больным, и старикам", - рассказал глава Луганской ОВА.