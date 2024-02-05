Окупанти, розміщуючи техніку в Криму, перевернули танк, - партизани (фото)

"Наші агенти зафіксували місце розміщення техніки окупантів на околиці Євпаторії", - йдеться у повідомленні

За даними партизанів, агенти стали свідками того, як під час вивантаження техніки з платформи окупанти перевернули танк.

Ситуація у Євпаторії

Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму. Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також у район Євпаторії РФ КамАЗами звозить "зуби дракона".

Раніше ЗСУ завдали удару за місцем розташування російського ЗРК недалеко від Євпаторії в тимчасово окупованому Криму, що може говорити про неготовність сил ППО РФ відбивати українські атаки. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Крим напханий російськими системами протиповітряної оборони, але вони не можуть впоратися із західними ракетами, які є в України.

Вилазки партизанів на об'єкти РФ у Євпаторії

Раніше партизани знайшли штаб одного з підрозділів ЗС РФ у тимчасово окупованій Євпаторії (Крим). Він знаходиться на території поки що невідомої військової частини загарбників. Крім того, у середині січня партизани підтверджували, що окупанти продовжують облаштовувати велику кількість інженерно-фортифікаційних споруд в Євпаторії. Крім того, "Атеш" виявив частини російського радіолокаційного комплексу боротьби "Москва-1" в Євпаторії.