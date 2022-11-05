Росіяни розігнали табір для "відмовників" у Луганській області, - ЗМІ

За інформацією видання, тих, хто відмовився воювати, тепер утримують у новому підвалі-таборі, точне місце розташування якого невідоме. Російські командири загрожують їм розстрілом.

"3 листопада всі хлопці зателефонували рідним, сказали, що їм повідомили про те, що за ними зараз приїдуть і відвезуть їх додому, після чого годин за п'ять мені зателефонував чоловік і сказав, що їх обдурили. Погрузили їх у машину і сказали: "Або на передок, або у підвал". Вони сказали, що воювати не підуть. Їм сказали: "Отже, будете в ямі сидіти", - наводить видання слова дружини мобілізованого росіянина, який у жовтні перебував на території колишньої в'язниці у Перевальському районі Луганської області.

При цьому дружина ще одного солдата розповіла, що чоловіків, яких утримують у підвалі, повністю роздягали, щоб відібрати у них телефони.

"Мій чоловік і ще 80 людей, сидять у підвалі, їх розділи догола, щоб забрати телефони, одна людина зберегла телефон дивом. Їх били. Годують дуже погано. Примушують як м'ясо йти на передову, але хлопці відмовляються. Усі написали рапорти про відмову", - додає вона.