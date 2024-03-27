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Окупанти розбомбили школу в Ізюмі, є постраждалий (фото)

Фото: росіяни зруйнували гімназію в Ізюмі (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники атакували місто Ізюм Харківської області дронами. Внаслідок атаки зруйнована місцева гімназія та будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру у Telegram.

За даними правоохоронців, близько 3:15 27 березня росіяни вдарили безпілотниками по Ізюму. Фахівці вилучили уламки трьох дронів.

Внаслідок атаки була пошкоджена гімназія та прилеглі будинки. Через удар ворога поранення отримали 62-річний цивільний чоловік - охоронець освітнього закладу.

Прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

 

Фото: окупанти вдарили по Ізюму дронами (t.me/prokuratura_kharkiv)

 

Обстріл України в ніч на 27 березня

В ніч на 27 березня Росія випустила по Україні 13 дронів-камікадзе типу "Шахед". Пуски були з Курської області Росії.

Сили протиповітряної оборони України знищили 10 ворожих дронів. ППО працювала у Харківській, Сумській та Київській областях.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк пояснила, що росіяни завдають точкових ударів, ймовірно, для того, щоб ускладнити роботу ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

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