Окупанти псують техніку, щоб уникнути наступу на Гуляйполе, - АТЕШ

Як розповіли представники підпілля, про такі випади поінформували їхні агенти зі складу 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ (35-а росармія).

Зазначається, що військовослужбовці даної бригади "навмисно зіпсували бойову техніку, щоб уникнути штурму Гуляйполя". Крім того, росіяни заливають воду замість палива та "навмисно у різний спосіб виводять з ладу мотоцикли".

"Керівництво бригади вже розпочало розгляд, але кількість незадоволених серед особового складу тільки зростає. Російські військові чудово усвідомлюють, що йдуть на забій, і роблять все, щоб урятувати своє життя", - йдеться в публікації "АТЕШ".

Українські партизани закликали російських загарбників ламати техніку та не виконувати наказів, та додають, що "готові допомогти, дати інструкції та щедро винагородити за саботаж".

Ситуація в Запорізькій області та в районі Гуляйполя

Місто Гуляйполе, яке розташоване близько до лінії бойового зіткнення, досить часто зазнає ворожих обстрілів із використанням різних типів озброєння.

Гуляйполе та лінія бойового зіткнення на карті проекту DeepState, від міста до лінії фронту близько 6 км (фото: скрін deepstatemap.live)

Нагадаємо, у вечірньому зведенні 16 березня в Генштабі ЗСУ повідомляли, що на Гуляйпільському напрямку ворог проводив атаки в районах Привільного, Вільного Поля та в напрямку Новополя. Сили оборони України відбили всі 6 атак окупантів.

Також у військовому командуванні розповіли, що противник бив некерованими авіаційними ракетами по Новополю, Новодарівки, Гуляйполю, а керовані авіабомби скинув на Шевченко.

У січні керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів у коментарі РБК-Україна, що російський диктатор Володимир Путін готувався до наступу на Запоріжжя, однак йому довелося відмовитися від таких планів.

Чиновник також зазначив, що в області будується багатоешелонована оборона, яка охоплює не тільки рубежі оборони безпосередньо лінії фронту, а і кругову оборону Оріхового, Гуляйполя, Комишувахи, Вільнянську, Запоріжжя безпосередньо з трьома лініями оборони.

Тут варто нагадати, що ще восени 2024 року почала ширитись інформація про підготовку росіянами масштабного наступу на Запорізьку область. Тоді ж повідомлялося про нібито загрозу для міста Запоріжжя.

Між тим у листопаді минулого року у Силах оборони розповіли, що окупанти активізувалися у Запорізькій області. Однак, за словами військових, у ворога недостатньо сил для великого наступу.

Додамо, що за даними джерел РБК-Україна, початок операції російських загарбників у Запорізькій області очікувався орієнтовно після 5 грудня. Детальніше про це - у в окремому матеріалі РБК-Україна.