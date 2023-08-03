Окупанти проводять "тривожну компанію", змушуючи українців отримувати громадянство РФ

Так, у дослідженні йдеться про систематичні намагання окупантів позбавити української ідентичності жителів Луганської, Донецької, Херсонської і Запорізької областей.

"У доповіді детально описана тривожна кампанія, спрямована на те, щоб змусити жителів прийняти російське громадянство", - заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер.

За його словами, ті, хто відмовляється отримувати російський паспорт, "стикаються з обмеженням доступу до державних послуг, працевлаштування, права на власність, що впливає на їхню мобільність, здоров’я і засоби до існування".

Міллер додав, що батьки дітей, народжених на окупованих територіях України, які відмовляються оформляти своїх дітей у громадянство РФ, стикаються зі ще більшими труднощами, зокрема обмеженим доступом до батьківської допомоги.

"Деяким батькам погрожували втратою опіки над дітьми і можливою депортацією до Росії", - сказав Міллер.

Тактика, яку, за словами Міллера, раніше використовувала Росія в Грузії, також є приводом для подальшого просування "імперських амбіцій" Кремля.

Депортація українців

З початку російського вторгнення в Україну Росія на постійній основі депортує українців, у тому числі й дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії. Наприклад, літніх та вразливих українців окупанти вивозили на територію Росії, позбавляли громадянства. Буквально нещодавно стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни хочуть вивезти понад 10 тисяч місцевих дітей начебто на "відпочинок" у РФ. Саме такий план виконання був озвучений місцевим гауляйтерам.