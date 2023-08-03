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Оккупанты проводят "тревожную компанию", принуждая украинцев получать гражданство РФ

Фото: украинцев на оккупированных территориях принуждают брать гражданство РФ, угрожая депортацией (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинцы на оккупированных территориях вынуждены принимать российское гражданство. В случае отказа сталкиваются с местью или обречены на депортацию в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное 2 августа.

Так, в исследовании говорится о систематических попытках оккупантов лишить украинской идентичности жителей Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

"В докладе подробно описана тревожная кампания, направленная на то, чтобы заставить жителей принять российское гражданство", - заявил спикер Госдепартамента Мэтью Миллер.

По его словам, те, кто отказывается получать российский паспорт, "сталкиваются с ограничением доступа к государственным услугам, трудоустройству, праву на собственность, что влияет на их мобильность, здоровье и средства к существованию".

Миллер добавил, что родители детей, рожденных на оккупированных территориях Украины, которые отказываются оформлять своих детей в гражданство РФ, сталкиваются с еще большими трудностями, в частности, ограниченным доступом к родительской помощи.

"Некоторым родителям угрожали потерей опеки над детьми и возможной депортацией в Россию", - сказал Миллер.

Тактика, которую, по словам Миллера, ранее использовала Россия в Грузии, также является поводом для дальнейшего продвижения "имперских амбиций" Кремля.

Депортация украинцев

С начала российского вторжения в Украину, Россия на постоянной основе депортирует украинцев, в том числе и детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России. К примеру, пожилых и уязвимых украинцев оккупанты вывозили на территорию России, лишали гражданства. Буквально недавно стало известно, что на временно оккупированных территориях Украины россияне хотят вывезти более 10 тысяч местных детей якобы на "отдых" в РФ. Именно такой план на выполнение был озвучен местным гауляйтерам.

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